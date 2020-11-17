Ayşenur Arslan, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesine karşı

Halk TV ekranlarında dün Azerbaycan'a asker gönderilmesini içeren tezkere kararına karşı çıkan Ayşenur Arslan, bunun sırf Ermenistan'a gövde gösterisi olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı yardım anlaşması kapsamında, dün Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakata işaret edilerek, "Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan'ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştı" denildi.

AYŞENUR ARSLAN KARŞI ÇIKTI

Halk TV'de Medya Mahallesi programında yaptığı skandal yorumlarla sık sık gündeme gelen Ayşenur Arslan bunlara bir yenisini ekledi.

Arslan Meclis'e sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi eleştirdi.

ERMENİSTAN'A GÖVDE GÖSTERİSİ

Avukat Celal Ülgen ile birlikte tezkereyi eleştiren Arslan, "Bakalım göreceğiz bu karar saraydan geldiği için öncelikle gündeme alınacaktır. Bana sorarsanız Ermenistan'a gövde gösterisi Türk askeri Azerbaycan'da görüntüleri. Bütün bunlar için bu tezkere çıkıyor.

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MİLLİYETÇİLİK TEHLİKELİ

Yani Türkiye'de biliyorsunuz milliyetçilik yükselen bir değer haline geldi. Eğilim aslında. Milliyetçilik aşırıya giderse başka bir noktaya gider. O eğilimi beslemek muhalif partileri bile susturmak için Azerbaycan'a biz asker göndereceğiz. İstiklal Marşı ile hadi güle güle görüntüleri izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.