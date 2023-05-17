Ayşenur Arslan ve İrfan Değirmenci'nin seçim hayalleri gündem oldu Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve seçilemeyen TİP adayı İrfan Değirmenci'nin seçim öncesi yayınında söyledikleri sözler yeniden gündem oldu. Değirmenci'nin İzmir'de balkon konuşması yapma hayalleri ise hayal olarak kaldı.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekilleri belli oldu. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adaylarının Meclis'e girip giremediği de merak konusu oldu. HDP ile ittifak kuran ama kendi listeleriyle seçime TİP, Meclis'e 4 vekil göndermeyi başardı. İstanbul'dan mevcut milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Şık ile Hatay'dan Can Atalay Meclis'e girdi. İrfan Değirmenci giremedi Birçok ünlü ismi listelerinden aday gönderen Türkiye İşçi Partisi'nde İzmir’den aday gösterilen gazeteci İrfan Değirmenci, açıklanan sonuçlara TBMM’ye giremedi. Seçimlerin ardından Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ile İrfan Değirmenci'nin seçim öncesi yayınında söyledikleri sözler yeniden gündem oldu. Hayalleri dikkat çekti Yayında Arslan, "Ayy sarayı düşünemiyorum" derken Değirmenci'nin İzmir'de balkon konuşması yapma hayalleri dikkat çekti. Hayaller Çankaya Kılıçdaroğlu'nun balkon konuşması yapıp yapmayacağı da konuşulurken İrfan Değirmenci, "Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan büyük bir kortejle Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu için Çankaya hayalleri kurulurken, 14 Mayıs gecesi tam bir 'hayaller, gerçekler' olayı yaşandı.