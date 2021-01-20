Ayşenur Arslan, hakkında kullanılan ifadelere kızdı

Ayşenur Arslan, kendisine 'bunak kadın ve terörist anası' dedikleri için yargı yoluna gidebileceğini söyledi.

Halk TV'de Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan, kendisine 'bunak kadın ve teröristlerin anası' diye hitap edildiğini söyledi.

Bu sözlerin hoş olmadığını söyleyen Ayşenur Arslan, bugüne kadar hiç kimseye dava açmadığını ancak bu kez yargı yoluna gidebileceğini söyledi.

"NE DEMEK TERÖRİSTLERİN ANASI BUNAK KADIN"

Ayşenur Arslan, bu ifadeler için programında Devlet Bahçeli'ye seslenerek,

"Ben Devlet Bahçeli’yi daha akademisyenken tanıdım.

Bahçeli beni tanır, ben de onu tanırım. Asla görüşlerimiz uyuşmaz, ben onu eleştiririm ama 'bunak kadın', 'teröristlerin anası' demez. Umarım demez.

Devlet Bey, çok tehlikeli şeyler yapıyor yanınız yöreniz. Ne demek teröristlerin anası? Bunak kadın? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.

"SÖZLERİ İADE EDERİM"

Yaşımla ve kadınlığımla ilgili söylemlerinizi anladım ben. Çünkü bana başlayan yaşımla başlıyor, kadınlıkla gidiyor. Bunu anladım ama ‘teröristlerin anası’? İade ederim. ” ifadelerini kullandı.

"BUNAK KADIN YAZIDAN ONU MU ANLADIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yıldıray Çiçek, “Teröristlerin anası Ayşenur Arslan yazıyı yorumlarken 'Evet 846 kişinin azmettirici katili terörist Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen bunak solculardan biri de benim' diye başlayaydın. Bunak kadın yazıdan onu mu anladın?" ifadelerini kullanmıştı.

Ayşenur Arslan: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun İZLE