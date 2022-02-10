Ayşenur Arslan'a KKTC medyasından sert tepki

Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımlayan Arşenur Arslan'a Kıbrıs Türkleri, özür dile çağrısında bulundu.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın, geçtiğimiz gün programında kullandığı ifadeler kamuoyunun gündemine oturdu.

Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, 'illegal ve suikastçı' bir örgüt olarak nitelendirdi.

Arslan'ın skandal açıklamasına ise Türkiye'den birçok tepki gelirken, KKTC'de de bu ifadeler geniş yankı uyandırdı.

Ada basını Arslan'ın bu ifadelerini manşetlerine taşırken, bir an önce özür dilemesini bekledi.

Ayşenur Arslan, Kıbrıs'ta savaşan Türk Mukavemet Teşkilatı için 'suikastçi örgüt' dedi VİDEO

CAHİL HADSİZ!..

Ayşenur Arslan'a bir tepki de KKTC'de yayın yapan Volkan gazetesinden geldi.

Gazete konuyla ilgili "Ayşenur Arslan isimli utanmaz ve cahil Halk TV sunucusunun TMT'den adı suikastlarla anılan illegal yarı resmi bir oluşum diye bahsetmesi... Terbiyesiz! Şaşkın! Cahil! Hadsiz! Geveze! sözlerini geri al özür dile." ifadeleriyle manşetinde tepki gösterdi.