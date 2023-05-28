Ayşenur Arslan'ın Anadolu Ajansı yalanı Seçim sonuçlarını ANKA'dan yayınlayarak 'Kılıçdaroğlu kazanıyor' algısı yapılan Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın söylediği yalan ortaya çıktı.

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Halk Cumhurbaşkanı'nı seçmek için kararını verdi.

Sandıklar kapandıktan sonra oy sayım işlemi başladı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasından sonra kanallar seçim sonuçlarını yayınladı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de ANKA'dan aldıkları bilgilerle manipülasyon yapıldı.

Süreç boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu gösterilen kanalda konuklardan Ayşenur Arslan da Anadolu Ajansı'nın algı yaptığını söyledi.

"Veri girişini durdurdular"

Canlı yayında Anadolu Ajansı'nın veri girişini durdurduğunu ve sayılarla oynadığını söyleyen Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Anadolu Ajansı veri girmeyi kapattı. 10-15 dakika sonra açıp 7-8 puan düşürdü. Bunu her seçimde yapıyorlar.

İlerleyen zamanlarda gelen verilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan öne geçince hiçbir şey dememiş gibi yayına devam etti.