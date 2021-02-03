Ayşenur Arslan'ın 'laiklik çıkışı' olay oldu

Ayşenur Arslan'ın herkesin günde 100 kere laiklik demesi gerektiğini söylemesi, Kemalizm'in din olarak görüldüğü yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Halk TV'de Medya Mahallesi programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Ayşenur Arslan, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin konuşurken yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

GÜNDE 100 KERE LAİKLİK...

Laikliğin kaldırılacağına dair konuşmaların olduğunu ifade eden Ayşenur Arslan, herkesin günde 100 kere laiklik demesi gerektiğini söyledi.

Bu sözler yeni bir tartışmaya yol açtı.

Ayşenur Arslan'ın bu çıkışı günün en çok yorum alan haberi oldu.

Kısa süre içerisinde sosyal medyaya da sıçrayan tartışmalarda, Kemalizm'in bir din olarak görülmeye başlandığı yönünde eleştiriler yapıldı.

Ayşenur Arslan: Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım VİDEO

AYŞENUR ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Ayşenur Arslan, "Ben gelişmeleri çok kritik gördüğüm için bugün heyecanlı konuşabilirim bağışlasın herkes. Benim bu söylediklerime karşı biz de inanç özgürlüklerinden yanayız denilmesin istiyorum. Neden? Zaten artık öyle olduğunu biliyoruz. Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu. Şimdi diyorlar ki bir kesime; laiklik şimdi kaldırılacak ya da yok edilecek." ifadelerini kullanmıştı.