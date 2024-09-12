Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası: ABD'den de Türkiye'nin hassasiyetini bekliyoruz İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, Türkiye'nin olayla ilgili soruşturma açmasından memnun olduklarını belirtti.

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AA & Ensonhaber

ABD'de yaşayan ve dün Aydın'ın Didim ilçesindeki Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine gelen baba Eygi, burada akrabaları ve yakınlarıyla taziyeleri kabul etti.

Gazetecilere duygularını paylaşan Eygi, acılarının derin olduğunu ifade etti. Kızı Ayşenur'un çok özel bir insan olduğunu vurgulayan Eygi, şunları söyledi:

Ayşenur, insan haklarına, doğaya ve her şeye duyarlı bir insandı. Doğa için Brezilya'ya, Avustralya'ya, Meksika'ya; insan hakları için ise dünyanın dört bir yanına seyahat etti. Nerede bir ihtiyaç varsa, Ayşenur oradaydı.

"İNŞALLAH AMERİKAN HÜKÜMETİ DE AYNI DUYARLILIĞI GÖSTERİR"

Eygi, devletin cinayetin peşini bırakmayıp soruşturma açtığını öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti. "Amerikan hükümetinin de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesini umuyoruz" dedi ve ekledi:

Ayşenur, Amerika'ya 10 aylıkken gitmişti, orada okudu, oranın özgürlüklerinde büyüdü ve vatandaşlığına sahip. Bu yüzden Amerikan hükümetinin de sorumluluğu var. İnşallah Amerikan hükümeti de aynı duyarlılığı gösterir.

Son olarak, Eygi, Ayşenur ile en son havalimanında görüştüğünü ve yetkililerin kendilerini bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

"KIZIM İDEALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞTU"

Cenazenin yarın sabah önce İstanbul'a daha sonra ise İzmir'e getirileceğini ve cumartesi günü defnedileceğini anlatan baba Eygi, şöyle devam etti:

Amerika biraz değişik bir ülke, dünyanın hangi ülkesinde bir haksızlık varsa kendi vatandaşına bir öldürme varsa Amerika, amblemindeki kartal gibi çöker ama konu İsrail olunca biraz daha geçiştirme çabası olabiliyor. Ama insanların vicdanına kulak vereceklerine inanmak istiyorum. Politika gereği başka şeyler konuşulabilir ama insan vicdanı bunları yapması gereken yere çekecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediğini ifade eden Eygi, kendisine ulaşılmaya çalışıldığını ancak olayı öğrendiği ilk gün kimseyle görüşecek durumda olmadığını anlattı.

Ayşenur'un çocukluğundan bu yana insan hakları savunuculuğu yaptığını, büyüdükçe bunun üstüne koyduğunu aktaran Eygi,

Amerika'da iyi bir eğitim almıştı. Keyfine bakabilirdi ve rahat bir yaşam sürebilirdi. O ideallerinin peşinde koştu. Her şeyi bıraktı, Orta Doğu cehennemine gitti. O kadar idealistti.

dedi.

AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.