CHP'den ilk EOKA skandalı savunması: Algı operasyonu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 100'üncü yılına özel sosyal medya hesabında paylaştığı videoda EOKA'lı teröristlere kullanmasına yağan tepkilerin ardından CHP'den ilk açıklamayı Aysu Bankoğlu yaptı.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Parti 100'üncü yılını kutlarken de skandala gündeme geldi...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 100'üncü yılıyla ilgili yapmış olduğu paylaşımın 50. saniyesinde EOKA'lı teröristler yeraldı.

Fotoğrafın gerçeğinde, St. Hilarion kalesinde Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin zafer pozu bulunması tepkiye neden oldu.

CHP'nin Sosyal Medya ekibi ve sorumluları tarafından paylaşılan videodaki büyük hata nedeni ile Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem ve Aysu Bankoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu.

CHP'den açıklama yapıldı

Vatandaşların tepkisine karşılık CHP kanadı ise uzun süre sessizliğini korudu.

Sessizliği ise CHP Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yrd. Aysu Bankoğlu bozdu.

T24’ün sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Bankoğlu, videoda fotoğrafın ardından gösterilen Beşparmak Dağları ile Bülent Ecevit’e dikkat çekerek, açıklama yaptı.

"Ecevit’in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır"

Bankoğlu şunları söyledi:

Türkiye’nin kurucu partisinin 100 yıl önce çıktığı yolda, ülkemizin topraklarına ve halkına sahip çıkma hikayesinin anlatıldığı kısa filmimizin her zaman olduğu gibi belli odaklarca algı operasyonu ile maksatlı olarak karalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.



Bu defaki karalama girişiminin; Kıbrıs’ta kazanılan büyük zaferin filmde tek bir kare üzerinden yapılmaya çalışıldığı görülmektedir.



Filmin 50 ve 59’uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit’in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır.

"Bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır"

Videonun bu bölümü üzerinden algı operasyonu yaratılmak istendiğini savunan Bankoğlu, şu ifadeleri kullandı: