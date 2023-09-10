Cumhuriyet Halk Parti 100'üncü yılını kutlarken de skandala gündeme geldi...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 100'üncü yılıyla ilgili yapmış olduğu paylaşımın 50. saniyesinde EOKA'lı teröristler yeraldı.
Fotoğrafın gerçeğinde, St. Hilarion kalesinde Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin zafer pozu bulunması tepkiye neden oldu.
CHP'nin Sosyal Medya ekibi ve sorumluları tarafından paylaşılan videodaki büyük hata nedeni ile Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem ve Aysu Bankoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu.
CHP'den açıklama yapıldı
Vatandaşların tepkisine karşılık CHP kanadı ise uzun süre sessizliğini korudu.
Sessizliği ise CHP Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yrd. Aysu Bankoğlu bozdu.
T24’ün sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Bankoğlu, videoda fotoğrafın ardından gösterilen Beşparmak Dağları ile Bülent Ecevit’e dikkat çekerek, açıklama yaptı.
"Ecevit’in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır"
Bankoğlu şunları söyledi:
Türkiye’nin kurucu partisinin 100 yıl önce çıktığı yolda, ülkemizin topraklarına ve halkına sahip çıkma hikayesinin anlatıldığı kısa filmimizin her zaman olduğu gibi belli odaklarca algı operasyonu ile maksatlı olarak karalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Bu defaki karalama girişiminin; Kıbrıs’ta kazanılan büyük zaferin filmde tek bir kare üzerinden yapılmaya çalışıldığı görülmektedir.
Filmin 50 ve 59’uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit’in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır.
"Bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır"
Videonun bu bölümü üzerinden algı operasyonu yaratılmak istendiğini savunan Bankoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak dağlarının ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır.
100. Yıl filmimizde de anlatıldığı üzere, Bayrağımıza el uzatanlarının sonunun ne olacağı çok açıktır.
Kuşkusuz ki kurulduğu günden bugüne topraklarımızın, bayrağımızın ve egemenliğimizin en büyük garantisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir.
Filmden alınan tek bir fotoğraf ile algı operasyonu yapmaya çalışanların ve Süleyman Şah Türbesi’nde ve Ege Adaları’nda toprağımıza ve bayrağımıza sahip çıkamayanların bunu anlamasını beklemek mümkün değildir.