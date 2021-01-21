Ayten Boyner kimdir? Ayten Boyner kaç yaşında, nereli? Ayten Boyner ölüm sebebi nedir?

Boyner Grubu’nun kurucusu, 95 yaşındaki Osman Boyner’in eşi ve iş insanı Cem Boyner'in annesi Ayten Boyner hayatını kaybetti. Bunun üzerine Aynte Boyner kimdir? sorusu gündeme geldi.

Bir süre önce koronavirüs tedavisi gören Ayten Boyner'in, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti öğrenildi.

Ayten Boyner’in vefat haberi Boyner Grup kurumsal Twitter hesabından duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kurucu ortağımız ve Boyner Grup Onursal Başkanı Osman Boyner'in kıymetli eşi, Yönetim Kurulu Başkanımız, CEO'muz Cem Boyner ve Yönetim Kurulu Üyemiz Neylan Dinler'in sevgili anneleri Ayten Boyner'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun.”

İntenet kullanıcıları Ayten Boyner kimdir? Ayten Boyner kaç yaşında, ne iş yapıyor, Ayten Boyner öldü mü? gibi soruları yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.

Peki Ayten Boyner kimdir? İşte merak edilenler..

AYTEN BOYNER KİMDİR?

Ayten Boyner , 88 yaşındadır. Ayten Boyner aynı zamanda Boyner Grubu'nun kurucusu Osman Boyner'in eşi ve ünlü iş adamı Cem Boyner'in annesidir.

Ayten Boyner'in torunları ise iş dünyasından tanınan Ayşe Boyner, Elif Boyner, Murat Boyner, Emine Boyner'dir.

AYTEN BOYNER ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Bir süre önce yeni tip koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi altına alınan Ayten Boyner, geçtiğimiz günlerde hastalığı atlatarak taburcu olmuştu.

Evinde geçirdiği beyin kanbaması sebebiyle kısa bir süre sonra tekrar hastaneye kaldırılan Boyner, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.