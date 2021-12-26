İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yerli aşı Turkovac'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu öne sürerek, "BionTech’ten, yani messenger RNA aşılarından vazgeçilmemeli." dedi.

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çıray, Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayı verildiğini açıkladığı yerli aşı Turkovac'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu iddia etti.

"TURKOVAC'IN KORUYUCULUK ORANI DÜŞÜK"

Açıklamalarına devam eden Çıray, hükümete BionTech aşılarından vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Bu aşı, Sinovac'ın eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. Şimdi koruyuculuk oranları düşük olan bir aşıyı tekrar vatandaşımıza yapmak, onları adeta yeni varyantlar karşısında korumasız duruma düşürmektir." dedi.

Aytun Çıray: BionTech aşılarından vazgeçmesinler ViDEO

"BİONTECH'TEN VAZGEÇMESİNLER"

Çıray konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hükümete şunu tavsiye ediyorum: BionTech'ten, yani messenger RNA aşılarından vazgeçmesinler. Çünkü yeni varyantlara karşı en etkili aşının o olduğu görülüyor. Bu aşı, Sinovac aşısının eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. Şimdi koruyuculuk oranları düşük olan bir aşıyı tekrar vatandaşımıza yapmak, onları adeta yeni varyantlar karşısında korumasız duruma düşürmektir."