Aytun Çıray, İyi Parti'de yaşanan sorunları anlattı

İyi Parti'de kara listeye alınan isimlerden biri olan Aytun Çıray, kurucu isimlerine vefası olmayan partiye kimsenin inanmayacağını söyeldi.

İyi Parti'de liste krizi günden güne büyüyor.

Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde kara listeye alınan isimlerden biri olan Aytun Çıray, yaşananları ilk kez anlattı.

KORAY AYDIN'I PARTİYE ALMAYACAKTI

Sözcü gazetesinden Uğur Dündar'a konuşan Çıray, Meral Akşener'in Koray Aydın'ı partiye davet etmeyeceğini söylediğini ancak kararında değişikliğe gitiğini söyledi.

AKŞENER, MANSUR YAVAŞ'A İSTEMİYORDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da konuşan Aytun Çıray, "Meral Akşener, Yavaş'ın adaylığına muhalifti. CHP Parti Meclis üyeleri de geçmişteki sözleri yüzünden onun aday gösterilmesine karşıydılar. Gerekçeleri haklı da olabilirdi." dedi.

MERAL AKŞENER'İN İSTİFASI

Meral Akşener'in Afyon'da istifa kararı aldığı günü anlatan Aytun Çıray, "İyi Parti'de hem de seçmen nezdinde büyük bir tramvaydı. Bize destek verenlerin birçoğu, 'Akşener'e devleti teslim etmeyi düşünüyoruz. Ya devleti yönetirken baskı altında kalıp istifa kararı alırsa ne yaparız' sorusunu soruyordu." dedi.

İDRİS NAİM ŞAHİN KRİZİ

Meral Akşener'in yerel seçimlerde İdris Naim Şahin'i aday göstermek için yaptığı görüşmelerin de rahatsızlığa neden olduğunu belirten Çıray, Şahin döneminde atanan isimlerin çoğunun FETÖ'cü çıktığına dikkat çekti.