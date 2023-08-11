Aytun Çıray: İyi Parti'nin oyları şu an yüzde 5 civarında Meral Akşener'in eski başdanışmanı Aytun Çıray katıldığı bir programda İyi Parti'nin oylarının yüzde 5 civarına kadar düştüğünü söyledi.

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ensonhaber.com

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde muhalefet cephesi hüsrana uğradı.

Aldıkları yenilginin ardından hem koalisyon hem de partiler karıştı.

CHP'de gündem değişim hareketi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve devam edip etmeyeceği.

İyi Parti'de de Meral Akşener'e karşı tepki vardı.

Meral Akşener tepkilerin odağı oldu

Oylarında büyük düşüş yaşayan İyi Parti'de yenilgi sonrası Genel Başkan Meral Akşener'e eleştiri yağdı.

Seçimlerin hemen ardından kurultay düzenleyen Akşener, tekrar genel başkan olarak pek çok ismi partiden tasfiye etti.

Partinin son durumunu değerlendirdi

İyi Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, Haber Global TV canlı yayınında partisinin son durumunu değerlendirdi.

İyi Parti'nin seçimlerde büyük yara aldığını belirten Çıray, 3 Mart'ta yaşanan 'masadan kalkma' krizi olmasa Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağını öne sürdü.

"İyi Parti'nin oyları yüzde 5 civarına düştü"

"Akşener masadan kalktığında toplumsal güvenini kaybetti" diyen Çıray, İyi Parti'nin oylarının yüzde 5 civarına kadar düştüğünü söyledi.

"Şu anda güven bunalımı yaşanıyor"

Aytun Çıray İyi Parti'nin oy oranlarına yönelik şu ifadeleri kullandı: