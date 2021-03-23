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    Ayvacık açıklarında ölüme terk edilen 7 göçmen kurtarıldı

    Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılan göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik yetişti.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 09:11
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    Ayvacık açıklarında ölüme terk edilen 7 göçmen kurtarıldı

    Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    7 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 7 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Ayvacık açıklarında ölüme terk edilen 7 göçmen kurtarıldı #1

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