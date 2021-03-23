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- Ayvacık açıklarında ölüme terk edilen 7 göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında ölüme terk edilen 7 göçmen kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılan göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik yetişti.
- DHA
- 23.03.2021 - 09:11
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
7 GÖÇMEN KURTARILDI
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 7 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.