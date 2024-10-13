Ayvalık açıklarında 127 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

AA
Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 23'ü çocuk 57 düzensiz göçmeni yakaladı.
İLAÇ, YİYECEK VE TIBBİ MALZEME YARDIMLARI YAPILDI
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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