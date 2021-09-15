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    Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenliği ekiplerince ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 54 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 09:51
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    Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'de Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında 2 lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    54 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, 54 kaçak göçmeni kurtardı.

    Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

    Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı #1

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