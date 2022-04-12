Ayvalık-Midilli feribotundan koronavirüs sebebiyle yaklaşık 2 yıldır faydalanamayan yerli ve yabancı turistler, son karardan oldukça memnun.

Türkiye'de pandemi nedeniyle uygulanan birçok kısıtlama, aşı çalışmaları ve vaka sayısındaki düşüş üzerine sona ermeye başladı.

Normalleşme dönemine girilen bugünlerde son olarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında 25 aydır yapılamayan feribot seferleri yeniden açıldı.

Bu gelişmeyle turizm sektöründe yeniden hareketlilik görüldü.

İlk kafile Midilli'ye geçiş yaptı

AA'nın haberine göre; ilçedeki yaklaşık 35 kişilik Türk turist kafilesi, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti.

Ayvalık-Midilli feribot seferleri aylar sonra yeniden başladı ViDEO

Turistler karardan memnun

Yolculardan eski Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, feribot seferlerinin hem ilçe hem de Midilli için çok önemli olduğunu söyledi. Deniz hudut kapısının bir daha kapanmamasını temenni eden Kantarcı, "Bu seferlerin devamının geleceğini zannediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Ekonomi ve sosyal yaşama ciddi katkıları olacak"

Ufuk Ova da seferlerin, salgın sürecinin ardından önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi. Her iki ülkenin halklarının 25 aylık kaybı telafisi için mücadele edeceğine inandığını anlatan Ova, "Bence hudut kapısının açılmasıyla Ayvalık ve Midilli belediyeleri ve ticaret odalarının de karşılıklı olarak sosyokültürel faaliyetlere bir an önce yeniden başlaması gerekiyor. Çünkü bu yönde yapılacak olan sosyal faaliyetler her iki tarafın hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına ciddi bir katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkler Midilli'yi çok özledi"

Bir firma sahibi Ali Jale de uzun yıllardır deniz yolcu taşımacılığı yapmalarına rağmen seferlere hiç bu kadar ara vermediklerini belirtti. İşlerine geri dönmelerinin, Midilli ile Ayvalık halklarını yeniden buluşturmalarının kendilerine umut verdiğini kaydeden Jale, "Pandemiden bizimle birlikte Ayvalık esnafı da ilçe ekonomisi de oldukça fazla etkilendi. Tabii bu süreçte Midilli'nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran olan Türk turistler de Midilli'yi çok özledi. Aynı şekilde Midilli halkı da Ayvalık'ı özledi. Dolayısıyla özlemler karşılıklı oldu. Ben inanıyorum ki 2019 yılını aratmayacak bir sezonu yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Midilli'deki ilk kafile 14 Nisan'da geliyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise geçmişten bu yana Ayvalık ile Midilli arasında yoğun ekonomik ilişkilerin olduğunu ifade etti. Seferlere ilişkin turizm sezonundan beklentilerine değinen Ergin, şöyle konuştu:

"Midilli Adası'ndan gelen turistlerin Ayvalık esnafına ve ekonomisine çok ciddi katkıları vardı. Ne yazık ki 25 aydan bu yana bu ekonomik hareketlilikten Ayvalık olarak yararlanamadık. Ayvalık'tan Midilli'ye yönelik ilk seferler başlamış durumda. Tabii bizim asıl beklentimiz 14 Nisan Perşembe günü Midilli Adası'ndan ilçemize gelecek kalabalık turistlerdir. İnşallah bundan sonraki süreçte pandemi dönemi gibi bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü bu sınır kapısı Ayvalık'ımıza ekonomik anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. Tabii bunun yanında da iki ülke ilişkilerinde çok ciddi bir bağ kurmamıza vesile oluyor. Bu nedenle de deniz hudut kapımızın açılması bizi son derece mutlu etti."