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    Ayvalık'ta sığınmacıları taşıyan bot battı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 35 kişi kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 sığınmacı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
    • AA
    • 29.06.2020 - 10:36
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    Ayvalık'ta sığınmacıları taşıyan bot battı #1

    Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, gece saatlerinde Çıplak Ada'nın yaklaşık 1 mil batısında içinde sığınmacıların olduğu lastik bir bot bulunduğu ihbar edildi.

    Olay yerine botla intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, botun yarı batık durumda olduğunu ve denizde sığınmacıların bulunduğu belirledi.

    35 KİŞİ KURTARILDI

    Bunun üzerine arama kurtarma faaliyeti için bölgeye 3 bot, helikopter ve uçağın yanı sıra dalış emniyet ve güvenlik timi gönderildi. Söz konusu sığınmacılardan 35'i kurtarılarak bota alındı.

    Bu kişilerin ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylediği öğrenildi.

    Ayvalık'ta sığınmacıları taşıyan bot battı #2

    4 KİŞİ KAYIP

    Sığınmacıların ifadeleri doğrultusunda, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişinin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

    Ayvalık'ta sığınmacıları taşıyan bot battı #3

    Ayvalık'ta sığınmacıları taşıyan bot battı #4

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