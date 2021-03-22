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    Ayvalık’ta 48 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından itilen 48 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlere 'yabancılar ve uluslararası koruma kanunu' hükümlerince işlem yapıldı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 10:43
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    Ayvalık’ta 48 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    YUNAN UNSURLARI YİNE İTTİ

    Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca, Türk kara sularına itilen lastik bottaki 48 kaçak göçmeni kurtardı.

    İŞLEM YAPILDI

    Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, 'yabancılar ve uluslararası koruma kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

    Ayvalık’ta 48 kaçak göçmen kurtarıldı #1

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