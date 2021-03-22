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- Ayvalık’ta 48 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvalık’ta 48 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından itilen 48 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlere 'yabancılar ve uluslararası koruma kanunu' hükümlerince işlem yapıldı.
- DHA
- 22.03.2021 - 10:37
- Güncelleme : 22.03.2021 - 10:43
Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
YUNAN UNSURLARI YİNE İTTİ
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca, Türk kara sularına itilen lastik bottaki 48 kaçak göçmeni kurtardı.
İŞLEM YAPILDI
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, 'yabancılar ve uluslararası koruma kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.