Ayvalık'tan Yunan adalarına Türk akını Bayramı Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, sabahın ilk ışıklarıyla hudut kapısında sıra bekledi.

İHA

Ramazan Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Türk turistlerin yoğunluğu, Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli adası arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribot firmalarının yüzünü güldürdü.

Pandeminin ardından ilk kez böylesi yoğunlukla karşılaşan feribot firmalarının bayram süresince yaklaşık 3 bin turisti Midilli adasına götürecekleri öğrenildi.

Türk turistlerin Midilli adasına gitmeden önce araçlarını bıraktıkları otoparklar ise doldu taştı.

"Beklediğimizden fazla talep var"

Ayvalık-Midilli arasında seferler düzenleyen turizm firmasının sahibi Ali Jale, bayramın ilk gününde 1000 kişinin üzerinde Türk turistin Midilli adasına geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

Bu yılki Ramazan Bayramı periyodunda bizim de tahmin ettiğimizin üzerinde bir yoğunluğumuz var. Türk insanının zaten Yunan adalarına yönelik bir sempatisi olduğunu biliyorduk. Pandemi sürecinde bu gidiş-gelişler biraz yavaşlasa da, geçtiğimiz yıl çarklar yeniden dönmeye başladı. Bu bayramda da bu durumu yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bugün firmamıza ait bir feribot ve deniz otobüsüyle Midilli'ye hareket edeceğiz. Yaklaşık olarak bugün deniz hudut kapısından, diğer firmanın da yolcularıyla 1000 kişiye yakın turistin geçmesini bekliyoruz. Biz bu talepten memnunuz. Önemli olan turistlerimizi istedikleri tatil ortamına kavuşturabilmektir.

"Gemilerde yer yok"

Ayvalık'tan Yunan adalarına yönelik 2019 yılından sonra ilk kez bu kadar yoğun talep aldıklarını kaydeden Jale, şu ifadeleri kullandı:

Dün, bugün ve yarın olmak üzere 3 gün süresince Midilli adasına çok yoğun bir geçiş var. Gemilerde yer yok şu anda. Sonra dönüşler başlıyor ama şu iki günde toplam 2 bin kişiyi Midilli'ye götüreceğimizi düşünüyorum.

"Kalabalığı görünce çok şaşırdım"

Bayram tatilini Midilli adasında geçirmeyi tercih eden Eylem Erkal ise, eşi ve kızıyla bayram tatiline çıktıklarını belirterek, şunları söyledi: