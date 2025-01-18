Az yağış sonrası Barış Salihoğlu'ndan uyarı: Müsilajda artış görülebilir

AA

2 hafta önce Marmara Denizi'nde deniz yüzeyinin altında müsilaj oluşumu tespit edildi.

Müsilaj, Kadıköy Bostancı Sahili'nde 2 gün üst üste deniz yüzeyinde görüldü.

Yağışlardaki azalışa dikkat çeken Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, müsilaj sorununu değerlendirdi.

ANA SORUN KİRLİLİK VE OKSİJEN AZLIĞI

Salihoğlu, özellikle Karadeniz'den gelen suyun bir süre düşük seviyede seyretmesi nedeniyle Marmara Denizi'nin üst suyunda değişimin az olduğunu, bunun sonucunda da müsilajın ortaya çıktığını söyledi.

Marmara'daki ana sorunun kirlilik ve oksijen azlığı olduğunu vurgulayan Salihoğlu, kirlilik girdilerinin yüksek seviyede olmaya devam ettiğini, dolayısıyla müsilajın ya da başka ekstrem olayların görülmesinin kaçılmaz olduğunu ifade etti.

Kış döneminde olunmasına karşın yağışların az olduğunun altını çizen Salihoğlu, devamında şu ifadelerde bulundu:

Yağışlar az seyrettiği ve Boğaz'dan gelen jet akıntısı olduğu sürece müsilaj yüzeye çıkmaya devam edecek, şu anki durumu böyle görüyoruz. Konu sıcaklıkların artmış olmasının ötesine geçmiş durumda, artık kuraklık da çok etkiliyor.

"MÜSİLAJ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDEBİLİR"

Kuraklığın, Karadeniz'e giren suyu ve dolayısıyla Marmara'daki değişimi ciddi etkilediğini anlatan Salihoğlu, şöyle konuştu:

Artık müsilajı gördüğümüzü söylüyoruz, söyleyebiliyoruz. Zaten uzun süredir olabileceğini söylüyorduk. Bu değişim az olduğu sürece -ki önümüzdeki aylarda da bunun az olacağını öngörüyoruz- müsilaj bir süre daha devam edebilir. Su yüzeyinde de görünmeye devam eder. Özellikle Boğaz'dan giren jet akıntısı güçlenirse bunu daha fazla yüzeye çıkaracaktır.

Kirlilik azaltılmadığı sürece, artan kuraklık ve Marmara üst suyundaki dolaşımın azalmasıyla bu tür olayların olağan hale gelebileceği uyarısında bulunan Salihoğlu, müsilaj görülmese dahi Marmara'daki durumun kötü olduğunu, halihazırda yoğun seviyedeki kirlilik ve oksijen azlığının Marmara'da devam ettiğini bildirdi.

Salihoğlu, tüm denizlerin kirlilik konusunda alarm verdiğini, iklim değişikliğinin hayatın bir gerçeğine dönüştüğünü, yangın, kuraklık gibi afetlerin arttığını ve Türkiye'nin de bunlardan en fazla etkilenen coğrafyada olduğu değerlendirmesini paylaştı.

"ŞEHİR DEŞARJLARI KONUSUNDA İLERİ BYOLOJİK ARITMAYA GEÇME YÖNÜNDE BİR FİKİR BİRLİĞİ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Salihoğlu, hangi noktaya döküldüğü fark etmeksizin atık su deşarjlarının, tüm şehirde arıtmadan, mümkünse ileri biyolojik arıtmadan geçirmesi gerektiğini belirtti.

Yayılı kaynaklar olarak nitelendirilen Susurluk Havzası'ndan Marmara Denizi'ne yoğun biçimde kirlilik girdiğine değinen Salihoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: