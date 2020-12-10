Azadlık Meydanı'ndan dikkat çeken görüntü

Karabağ topraklarının kurtarıldığı operasyonlarda ele geçirilen Ermeni askeri araçlarına ait plakalar, bugün askeri geçitte yer aldı.

Azerbaycan'ın 39 yıllık Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ zaferi için bugün resmi geçit töreni düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tarihi tören sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı.

ERMENİ ASKERİ ARAÇ PLAKALARI

Geçit törenine zemininde Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan ordusuna ait araçların plakaları bulunan ''Karabağ Azerbaycandır'' yazılı askeri araç katıldı.

30 YILLIK HESAP

Ermeniler 30 sene önce Karabağ'ı işgal ettiğinde, sivillere ait araçların plakalarını söküp duvara asmışlardı.