Azerbaycan 20 Yanvar nedir? Azerbaycan Kanlı Ocak Katliamı ne zaman, neler yaşandı?

31 yıl geçmesine rağmen acısı tüm Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyan ve tarihe "Kanlı Ocak" adıyla geçen katliam, unutulmadı. 20 Yanvar(Ocak) nedir, neler oldu?

Azerbaycanlılar, 31. yıl dönümünde, 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayrımı yapmadan katlettiği kurbanlarını anıyor.

Azerice Qara Yanvar yada 20 Yanvar denilen, tarihe Kanlı Ocak, Kara Cumartesi, ve 20 Ocak katliamı,1990 Ocağında 19'unu 20'sine bağlayan gece Sovyet Ordusu'nun Azerbaycan SSC'nin başkenti Bakü'ye girmesiyle gerçekleştirilen katliamdır.

31. yılına giren Yanvar Bakü katliamı sırasında ölenler, tüm Türk coğrafyasında rahmetle anılıyor. Peki, 20 Yanvar Kanlı Ocak katliamı nedir? İşte, o gün yaşananlara dair bilgiler..

KANLI OCAK KATLİAMI (20 YANVAR) NEDİR?

Azerbaycanlılarda bağımsızlık duygusunu alevlendiren ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandıran Kanlı Ocak olaylarının temelinde Dağlık Karabağ sorunu bulunuyor.

Ermeniler, 1988'den itibaren Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'dan koparılması için faaliyetlerini artırdı ve Aralık 1989'da Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la birleştirilmesi yönünde karar aldı.

Bu karar Azerbaycan'da tepkiyle karşılandı ve Bakü'de yüz binlerce insanın katıldığı mitingler düzenlendi. Azerbaycanlılar, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek için Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti.

NELER YAŞANDI?

Azerbaycan'da başlayan bağımsızlık harekatından rahatsız olan Ruslar, her zaman sömürdükleri, rahatsız oldukları ve 70 yıldır esir ettikleri bir milyondan fazla insanın üzerine ağır silah ve tanklarla saldırdı.

147 KİŞİ ÖLDÜ

Sovyet birlikleri, 20 Ocak 1990'da Ermenileri korumak iddiası ile Bakü'ye giderek 147 kişiyi öldürdü, 744 sivili yaraladı.

Sovyet Ordusunun sert müdahelesi Azerbaycan halkında büyük tepkilere sebep oldu. Bu bastırmayı protesto eden Azerbaycan’lıları cezalandırmaktan öte, artan milliyetçi akımları ve bağımsızlık girişiminde bulunabilecek tüm Sovyet cumhuriyetlerine bir göz dağı niteliğindeydi.

BAĞIMSIZLIK YOLUNU AÇTI

Ancak bu taktik geri tepti ve Sovyet yönetimi altındaki Azerbaycan'da, diğer Sovyet Cumhuriyetlerinde de olduğu gibi, milliyetçilik akımını ve bağımsızlık talebini hızlandırarak, Azerbaycan halkında Sovyet yönetiminin topluca reddine neden oldu ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandırdı.

147 kişi şehit edildi ve yüzlerce kişi yaralandığı bu olay (20 Yanvar) Kanlı Ocak Bakü Katliamı olarak hafızalara kazındı.

Azerbaycanlılar tam 31 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor, bağımsızlık ateşini yakanlara minnettarlığını gösteriyor.

KARABAĞ YENİDEN AZERBAYCAN'IN

Ermenilerin, 1998’den beri devam eden, 32 yıllık işgali, Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla son buldu.

Karabağ, 2020 yılında özgürlüğüne kavuştu.