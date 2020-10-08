Azerbaycan, 24 saatte çok sayıda askeri teçhizat imha etti

Azerbaycan, 24 saatte çok sayıda askeri teçhizat imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da son 24 saatte Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizat imha edildiğini belirtti.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Ermenistan ordusuna göz açtırmayan Azerbaycan, 24 saatte imha ettiği askeri teçhizatı açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, son 24 saatte Dağlık Karabağ cephesinin farklı yönlerinde 10 tank, 6 adet D-20 topu, bir adet Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, 30 adet otomobilin imha edildiği aktarıldı. Ermenistan ordusunun çok sayıda asker kaybettiği ifade edilen açıklamada, Ermenistan ordusunun 1 ve 7. alaylarına bağlı birliklerden bir grup askerin de kaçarak mevzileri terk ettiği kaydedildi.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait tank ve mühimmat ele geçirdi VİDEO

250 TANK, 60 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ, BİR ADET S-300...

Daha önce de Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de imha ettiği askeri teçhizatı açıklamıştı.

"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."

Ermenistan ordusuna ait tankların imha anı VİDEO