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    Azerbaycan 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

    Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi.
    • AA
    • 25.11.2020 - 00:07
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 00:34
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    Azerbaycan 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

    Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

    ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETMİŞTİ

    Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

    Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

    Azerbaycan 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer e girdi #1

    ERMENİSTAN LAÇIN'I DA 1 ARALIK'A KADAR GERİ VERECEK

    Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

    Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

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