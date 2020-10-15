Azerbaycan, 6 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan, 6 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusunun; Füzuli, Cebrail ve Hocavend'de bulunan 6 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardığı açıklandı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 6 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Açıklamaya göre Azerbaycan ordusu, Füzuli bölgesinde Arış köyünü, Cebrail bölgesinde Doşulu köyünü ve Hocavend bölgesinde Edişe, Düdükçü, Edilli ve Çirakuz köylerini işgalden kurtardı.

Aliyev paylaşımında, "Azerbaycan ordusuna helal olsun, Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerine yer verdi.