Azerbaycan arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 ay geçti.

Geniş bir coğrafyada hissedilen sarsıntı, 11 ili enkaza çevirdi, 46 binin üzerinde can aldı.

Yaşana büyük felaketin ardından uluslararası yardımı da içeren 4'üncü seviye alarm verildi.

Devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edilirken, birçok ülke de harekete geçti.

Türkiye'ye yardıma koşan ilk ülke ise Azerbaycan oldu.

Tıbbi malzeme, çadır gibi yardımlarda bulunan kardeş ülke, arama-kurtarma ekibi de gönderdi.

Ekipler, günlerce mücadele ettikleri enkazlarda çok sayıda vatandaşa ulaştı.

Kahramanmaraş'a gelen yaklaşık 760 arama kurtarma personelinden 224'ü ise bugün törenle ülkelerine uğurlandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Ekip Komutanı Tümgeneral Muharrem Hasanov, Kahramanmaraş AFAD Koordinasyon Merkezi bahçesinde düzenlenen törende, depremlerin hemen ardından Türkiye'ye ulaşarak çalışmalara katıldıklarını söyledi.

Depremin olduğu günden bu yana 760 arama kurtarma personeliyle Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışma yaptıklarını hatırlatan Hasanov, bu süreçte enkaz altından 53 afetzedeyi kurtardıklarını aktardı.

Azerbaycan'dan gelen son grubun da bugün dönüşe geçtiğini belirten Hasanov, şunları kaydetti:

Azerbaycan devleti, Azerbaycan halkı olarak her zaman Türkiye'nin yanındadır. Enkazlar kalktıktan sonra bizim Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, bu şehirlerin imarında da Azerbaycan devleti Türk devletinin ve kardeşlerinin yanında olacaktır. Burada yabancı ekipler vardı ama biz o ekiplerden değildik. Buradaki insanların bize olan sıcaklığı, kendilerinden ayırmamaları bize bu hissi yaşattı. Bize her zaman destek oldukları için Türk halkına minnettarım.