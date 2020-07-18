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    Azerbaycan asıllı milyarder, Ermeni diplomatları attırdı

    Rusya’nın başkenti Moskova’daki en büyük gıda marketlerinden Food City’nin Azerbaycan vatandaşı sahibi God Nisanov, Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı.
    • DHA
    • 18.07.2020 - 16:43
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    Azerbaycan asıllı milyarder, Ermeni diplomatları attırdı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında geçen haftadan beri devam eden çatışmalar gözlerin bu bölgeye çevrilmesine neden oldu.

    Rusya’nın başkenti Moskova’daki en büyük gıda marketlerinden Food City’nin Azerbaycan vatandaşı sahibi God Nisanov ise Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı.

    ÜRÜNLERE YER VERMEYECEK

    Moskova’da en büyük gıda marketlerinden biri olan Food City’nin sahibi Azeri iş adamı God Nisanov, Ermenistan menşeli ürünlere, işletmelerinde yer vermemeye karar verdi.

    Azerbaycan asıllı milyarder, Ermeni diplomatları attırdı VİDEO

    ERMENİSTANLI DİPLOMATLAR POLİS EŞLİĞİNDE DIŞARI ATILDI

    Nasinov'un bu kararından vazgeçirmek üzere görüşme talep eden Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli 3 diplomat, milyarder iş adamının kapısını çaldı.

    Nisanov da görüşme talebini reddetti.

    Azerbaycan asıllı milyarder, Ermeni diplomatları attırdı #1

    Ermenistanlı diplomatların ısrarlı davranışları karşısında rahatsız olan Nisanov, durumu Rus polisine bildirdi. Nisanov'un çalışma ofisine gelen Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomat, polis eşliğinde dışarı çıkarıldı.

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