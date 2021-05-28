Azerbaycan askerleri, Isparta'da tatbikat yaptı

Azerbaycan askerleri, Isparta'da tatbikat yaptı

MSB, Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen faaliyet hakkında bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu askerlerinin Isparta'da tatbikat icra ettiğini bildirdi.

Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda komando temel eğitimleri devam ediyor.

AZERBAYCAN ASKERLERİNDEN TATBİKAT

Azerbaycan askerleri, eğitimler kapsamında arazi tatbikatı gerçekleştirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda komando temel eğitimleri devam eden Azerbaycan Ordusunun kahraman askerleri arazi tatbikatı icra etti." denildi.