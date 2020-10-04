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    Azerbaycan askerleri Karabağ'da ilerleyişini kutladı

    Azerbaycan askerleri Karabağ'da ilerleyişini kutladı

    Ermenistan'a işgal ettiği topraklarda ağır darbe vuran Azerbaycan ordusu zaferini kutluyor.
    • DHA
    • 04.10.2020 - 11:59
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 11:59
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    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırılarının ardından başlatılan karşı harekatta, Dağlık Karabağ’da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusunun sevinç görüntülerini paylaştı.

    ASKERLERİN KEYFİ YERİNDE

    Görüntülerde, Azerbaycan ordusunda görev alan askerlerin moralinin yerinde olduğu gözlemlendi.

    Azerbaycan

    Cephedeki askerlere moral olması için Ozan Arif'in 'Ya Karabağ Ya Ölüm' şiiri okundu.

    "Benim gönlüm aylardır ağlayanla birlikte,
    Karabağ'da karalar bağlayanla birlikte.
    70 yıllık yaşını silemedi Karabağ,
    azatlık geldi lakin, gülemedi Karabağ.
    dünya duysun bu sesi, bu ses şarkın sesidir
    Peygamberin övdüğü necip ırkın sesidir
    bu ses Azerbaycan’ın, bu ses türk’ün sesidir
    bu Ermeni tak etti canımıza tak artık,
    ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık"

    Karabağ'da ilerleyişi kutlayan Azerbaycan askerleri VİDEO

    Azerbaycan

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