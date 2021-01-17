Azerbaycan askerleri 'Kış Tatbikatı' için Kars'ta

Azerbaycan askerleri 'Kış Tatbikatı' için Kars'ta

Azerbaycan askerleri, "Kış Tatbikatı" için Kars'a geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 1-12 Şubat arasıdan, Azerbaycan'la birlikte "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, müşterek icra edilecek tatbikat için Azerbaycan ordu mensuplarının Kars'a geldiği bildirildi.

"BÜYÜK BİR GURURLA HOŞ GELDİNİZ DİYORUZ"

Açıklamada, "Karabağ'da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla hoş geldiniz diyoruz. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışımızla tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan askerleri 'Kış Tatbikatı' için Kars'ta VİDEO



