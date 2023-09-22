Azerbaycan askerleri yaralı Ermeni’ye ilk yardımda bulundu Azerbaycan askerleri, Karabağ'da Ermenistan'ın provokasyonuna rağmen yaralanan bir Ermeni'ye ilk yardım uyguladı. Yaralı kişiye şefkat gösteren Azerbaycanlı askerlerin davranışı takdir topladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ermenistan, Karabağ'da haksız provakasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonu son buldu.

Bu kapsamda Azerbaycan birlikleri, Türk SİHA'larını yeniden havalandırarak karşı tarafa ağır kayıplar verdirdi.

Bölge arındırıldı

Bölge yasa dışı Ermeni silahlı güçlerinden arındırıldı.

Silahlı Ermeni güçleri mühimmatlarını, silahlarını bırakarak kaçtı.

Bir görüntü gündem oldu

Öte yandan dünya Karabağ'da yaşanan çatışmalara kilitlenirken, bölgeden çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Ermeni vatandaşın yaralarını sardılar

Görüntülerde, Azerbaycan ordusunda görev yapan bir askerlerin, yaralanan bir Ermeni vatandaşın yaralarını sardığı görüldü.

Yiyecek verdiler

Günlerdir süren çatışmalardan dolayı yorgun ve bitkin görülen yaşlı adama Azerbaycanlı askerler yiyecek ikramında da bulundu.

"Türk'ün merhameti"

'Türk'ün merhameti' olarak yorumlanan video geniş kitlelere yayılarak büyük beğeni topladı.