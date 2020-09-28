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    Azerbaycan askerlerinin keyifleri yerinde

    Azerbaycan askerlerinin keyifleri yerinde

    Ermenistan'ın saldırılarının ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan'da gençler akın akın cepheye gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 17:25
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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı atak başlattı.

    SİHA ve hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda birçok nokta imha edilirken, Ermenistan ordusu büyük zaiyat verdi.

    AZERBAYCAN ORDUSU HIZLA İLERLİYOR

    İlk olarak 7 köyü işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

    GENÇLER CEPHEYE GİDİYOR

    Öte yandan Azerbaycan'da seferberlik ilan edilmesinin ardından ülkenin gençleri cepheye gitmek için harekete geçti.

    Başvurularını hemen tamamlayarak toplu bir şekilde cepheye giden gençlerin büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü.

    Ülkenin dört bir yanından toplanan Azerbaycanlı gençler, işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için canlarını feda etmeye hazır.

    Azerbaycan'da askerlerin morali yüksek

    Azerbaycan

    Azerbaycan

    Azerbaycan

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