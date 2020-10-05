Azerbaycan askerlerinin morali yerinde

Azerbaycan askerleri işgalden kurtarılan Cebrail'de göbek attı.

Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için Azerbaycan'ın başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, etkili hava gücü ve kararlı yer birlikleri ile ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu birçok yerleşim yerini işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı açıklamada Cebrail kentinin konrol altına alındığını açıklamıştı.

Azerbaycan askerleri Cebrail'de göbek attı VİDEO

CEBRAİL'DE GÖBEK ATTILAR

Bugün bölgeden yeni görüntüler geldi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Cebrail'i işgalden kurtaran askerlerin mutluluğu gözlendi.

Bölgeye hakim bir alanda mevzi alan askerler, müzik eşliğinde oynayarak zaferi kutladı.