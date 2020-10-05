Dolar
7.7647
0.0863%
Euro
9.1546
0.6376%
Altın
1916.86
0.924%
Borsa
1160.71
1.3693%
G. Altın
478.086
0.8899%
Bitcoin
83667.63
1.4643%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Azerbaycan askerlerinin morali yerinde

    Azerbaycan askerleri işgalden kurtarılan Cebrail'de göbek attı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 18:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan askerlerinin morali yerinde

    Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için Azerbaycan'ın başlattığı operasyonlar devam ediyor.

    Bu kapsamda, etkili hava gücü ve kararlı yer birlikleri ile ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu birçok yerleşim yerini işgalden kurtardı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı açıklamada Cebrail kentinin konrol altına alındığını açıklamıştı.

    Azerbaycan askerleri Cebrail'de göbek attı VİDEO

    CEBRAİL'DE GÖBEK ATTILAR

    Bugün bölgeden yeni görüntüler geldi.

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Cebrail'i işgalden kurtaran askerlerin mutluluğu gözlendi.

    Bölgeye hakim bir alanda mevzi alan askerler, müzik eşliğinde oynayarak zaferi kutladı.

    Azerbaycan askerlerinin morali yerinde #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir