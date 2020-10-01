Azerbaycan askerlerinin mutluluğu

Azerbaycan ordusu operasyonlara başarıyla devam ederken, Ermenistan tarafı ise ağır kayıplar veriyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almaya başladı.

ELE GEÇİRİLENLER PAYLAŞILDI

Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar da paylaşıldı.

KEYİFLER YERİNDE

İşgalden kurtarılan bölgeleri savunan Azerbaycan askerlerinin neşeli ve moralli halleri de kameralara yansıdı.

Azerbaycan askerleri, Ermenistan taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.





