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    Azerbaycan askerlerinin mutluluğu

    Azerbaycan ordusu operasyonlara başarıyla devam ederken, Ermenistan tarafı ise ağır kayıplar veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 16:52
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 16:52
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    Azerbaycan askerlerinin mutluluğu

    Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almaya başladı.

    ELE GEÇİRİLENLER PAYLAŞILDI

    Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar da paylaşıldı.

    Azerbaycan

    KEYİFLER YERİNDE

    İşgalden kurtarılan bölgeleri savunan Azerbaycan askerlerinin neşeli ve moralli halleri de kameralara yansıdı.

    Azerbaycan askerleri, Ermenistan  taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.

    Azerbaycan

    Azerbaycan

    asker

    Azerbaycan askerlerinin mutluluğu #5

    Azerbaycan askerlerinin mutluluğu #6

    Azerbaycan

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