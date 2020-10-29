Azerbaycan, Berde’nin intikamını aldı: 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan öldürüldü.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerine karşı saldırılarla darbe vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan açıklamada, 1. Genel Ordu'nun topçu dairesi subayı ile 2. motorlu piyade alayı komutanının kayıp olduğu ifade edildi.

ERMENİSTAN BERDE'YE SALDIRMIŞTI

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurmuştu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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