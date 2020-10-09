Dolar
7.9371
-0.0805%
Euro
9.365
0.155%
Altın
1915.57
1.1351%
Borsa
1157.21
0.584%
G. Altın
489.066
1.1629%
Bitcoin
87326.4
1.7421%
EXEN Coin
12.87
-0.61%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C
    Azerbaycan birlikleri, Ermeni zırhlılarını vurdu

    Azerbaycan birlikleri, Ermeni zırhlılarını vurdu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, başarılı atışlarla imha edilen Ermeni zırhlı ve tanklarının imha edilme görüntülerini paylaştı.
    • AA
    • 09.10.2020 - 14:02
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 14:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.

    Operasyonların başarısında önemli rol oynayan Türk SİHA'ları yine sahneye çıktı.

    Azerbaycan birlikleri, Ermeni zırhlılarını vurdu VİDEO

    SİHA'LAR YİNE NOKTA ATIŞI YAPTI

    Cephe hattında konuşlu birçok Ermeni tank ve zırhlı aracı, SİHA'ların nokta atışlarıyla havaya uçuruldu.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı da o ana ilişkin havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı.

    Kayıtlarda, sıra halinde saldırı hazırlığında bulunan tank ve zırhlı araçların nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.

    Azerbaycan birlikleri, Ermeni zırhlılarını vurdu #1

    Azerbaycan birlikleri, Ermeni zırhlılarını vurdu #2

    Azerbaycan birlikleri, Ermeni zırhlılarını vurdu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir