Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Zengezur Koridoru’nun açılması kaçınılmazdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düzenledikleri ortak basın toplantısında Zengezur Koridoru ile ilgili mesajlar verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki seçim zaferinin ardından teşekkür gezilerine başladı.

Gelenek bu yıl da bozulmadı ve ilk durak KKTC'nin ardından bugün Azerbaycan oldu.

Başkent Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada törenle karşılandı.

İki liderden basın toplantısı

Ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İki liderin sona eren görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Bütün elde edilmiş başarıların temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri yatıyor. 2 gün sonra Şuşa Beyannamesi'nin 2. yıl dönümü olacak. Şuşa Beyannamesi tarihi bir anlaşmadır, Türkiye ve Azerbaycan bu beyanname ile resmen müttefik olmuştur. Azerbaycan halkı adına size ve kardeş Türkiye'ye 2. Karabağ Savaşı'nda bize gösterdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.



Bugün gelecek işbirliği programımızı müzakere ettik. Türkiye ve Azerbaycan dış politikadaki ortak faaliyeti bölge için de önemlidir. Seçimlerdeki başarınız yıllardır Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür. Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi.

"Zengezur koridorunun en kısa zamanda açılması gerektiğini konuştuk"