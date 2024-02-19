Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'da! Resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Azerbaycan'da 5. kez girdiği seçimi de zaferle sonuçlandıran İlham Aliyev, zaferin ardından ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Her seçim olduğu gibi gelenek haline gelen ziyaret kapsamında Aliyev ilk olarak, Ankara'ya indikten sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Aliyev akabinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Külliye'ye geçti.

Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne gelen İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Karşılama sırasında ilk olarak Azerbaycan'ın milli marşı, ardından ise İstiklal Marşı okundu.

Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmeyi ise heyetler arası görüşmeler takip etti.

Görüşmeye dair detaylar

Görüşmeye dair detayları duyuran İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada son ifadeler yer aldı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir. 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.”

İlham Aliyev seçimler 5. kez kazandı

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı.

Aliyev'i yüzde 2.2 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti. Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1.99, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1.78, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0.79, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0.66 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0.48 oy aldı.