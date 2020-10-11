Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tüm bunlara layıkıyla cevap verecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan ateşkesin üzerinden 24 saat geçmemesine karşın Ermeni tarafından sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlenmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin çok sert ifadeler kullandı.

Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

"AZERBAYCAN, TÜM BUNLARA CEVAP VERECEK"

İlham Aliyev, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara haysiyetle cevap verecek." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan ateşkesi ihlal etti ve Gence'deki sivillere roket attı. Bu bir savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ağır bir ihlalidir.

Roket saldırısı Ermenistan'ın Vardenis bölgesinden yapıldı. Sonuç olarak 41 Azerbaycanlı sivil öldürüldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Ermeni tarafının amacı kurtarılan bölgeleri yeniden işgal etmektir.

"ERMENİSTAN'IN ASKERİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ SUÇLARINDAN SORUMLUDUR"

Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliği suçlarından sorumludur. Azerbaycan tarafı tüm bunlara haysiyetle cevap verecek!

Rus arabuluculuğundaki görüşmelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürü. Bu aşağılık işler Azerbaycan halkının iradesini asla bozamaz!"