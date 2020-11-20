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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Firar eden asker sayısı 10 bini geçti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Firar eden asker sayısı 10 bini geçti

Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti." dedi.