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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Firar eden asker sayısı 10 bini geçti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Firar eden asker sayısı 10 bini geçti
Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti." dedi.
- DHA
- 20.11.2020 - 12:19
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.
Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti." dedi.
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