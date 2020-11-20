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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Firar eden asker sayısı 10 bini geçti

    Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti." dedi.
    • DHA
    • 20.11.2020 - 12:19
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Firar eden asker sayısı 10 bini geçti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

    Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti." dedi.

     

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