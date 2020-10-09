Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Topraklarımızı geri alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın dünya ülkelerine yalvardığını fakat bunun bir yararı olmayacağını belirterek, "Topraklarımızı geri alacağız." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka sesleniş konuşması yaparak, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarma operasyonuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"BİZİM GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜLER"

Savaşın bütün cephe hattında devam ettiğini söyleyen Aliyev, "Dünyada hiçbir ülke bizim irademizi kıramaz. Onlar bizim gücümüzü gördüler, irademizi gördüler.

"KİME YALVARIRSAN YALVAR"

Ermenistan kime yalvarıyorsa yalvarsın, kimin ayağına kapanırsa kapansın hayrı yok. Topraklarımızı geri alacağız. Toprak bütünlüğümüzü sağlayacağız. Biz kan dökülmesin istiyoruz. İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın bizim topraklarımızdan." ifadelerini kullandı.

"SANA SORMAYACAĞIZ"

Konuşmasında Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a da seslenen Aliyev, "Artık Karabağ'ı verecek misin vermeyecek misin diye sana sormayacağız. Geldik aldık ve alacağız. Gerekirse daha ileri gideceğiz'' dedi.