Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci kez Cumhurbaşkanı seçildi.

İlham Aliyev, 7 Şubat’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildi.

Aliyev, zaferin ardından ilk resmi ziyaretini bugün Türkiye'ye yaptı.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından iki lider, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

"Türkiye barışın garantörüdür"

Aliyev ile Erdoğan, görüşme sonunda ise kameraların karşısında geçerek açıklamalarda bulundu.

Burada konuşan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Aziz kardeşim size minnettarım. Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra ilk resmi ziyaretim kardeş ülkeyedir, bu bir gelenektir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Barışın garantörüdür. Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir.

"Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak"

Türkiye'deki geniş çaplı gelişmeleri izliyorum ve buna seviniyorum. Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor. Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Potansiyeli, gücü, her bir Türk dünyasına mensup olan insanı sevindirir. 2020 Kasım'da ikinci Karabağ savaşında 44 gün boyunca Türkiye yanımızda oldu.



Azerbaycan yalnız değil Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük. Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak. Bugün müttefiklik beyannamesi ile bütün meselelerde bir noktaya varıyoruz, birlikteyiz.

"Harp gücümüz daha da artıyor"

Ticaretimizin artması bizi sevindiriyor. Müşterek hedefler koyduk ve bu hedeflere gidiyoruz. 9 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik. Gazın hacminin artırılmasını hedefliyoruz.



Her bir sahada iş birliği yapıyoruz. Her sene tatbikat yapıyoruz. Harp gücümüz daha da artıyor böylelikle. Antiterör ameliyatı gösterir ki Türkiye ordu modeli Azerbaycan'da tam oturmuştur. Artık bölücü yapılara Azerbaycan'da yer yoktur olmayacaktır.

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