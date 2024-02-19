Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye'ye resmi ziyaret Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ederek Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Beştepe'de ağırlayacak.

İHA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkilerin ve iş birliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından ziyarete dair bir paylaşımda bulunuldu.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel görüşmeler ele alınacak

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir. 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır”

İlk resmi ziyaret Türkiye'ye

5'inci kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildiği seçimin ardından Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Aliyev, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, en son Kasım ayında bir araya geldi.

İki lider, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı ile Özbekistan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvelerine katıldı.

O görüşmelerden üç ay sonra liderler yeniden yüz yüze görüşecek. Adres Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Resmi törenle karşılanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ortak basın toplantısında son gelişmeleri değerlendirecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)