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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in gerçekleştirecekleri görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi ve küresel gelişmeler hakkında görüşecekleri bildirildi.