Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyarette bulunmak için yarın Ankara'yı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.
IĞDIR-NAHÇIVAN DOĞALGAZ BORU HATTI'NIN AÇILIŞ TÖRENİNE CANLI KATILACAKLAR
Ziyaret vesilesiyle ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecektir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış