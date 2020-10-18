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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Azerbaycan, eski Hudaferin Köprüsü'nde bayrağını göndere çekti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Azerbaycan, eski Hudaferin Köprüsü'nde bayrağını göndere çekti
İşgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtaran Azerbaycan, Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağını dikti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, müjdeli haberi Twitter'dan duyurdu.
- Haber Merkezi
- 18.10.2020 - 16:01
- Güncelleme : 18.10.2020 - 16:01
Azerbaycan, Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik girilen çatışmalarda, topraklarının büyük bir kısmını geri alabilmeyi başardı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne de Azerbaycan bayrağı diktikleri müjdesini duyurdu.
"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Aliyev, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, eski Hudaferin Köprüsü üzerinden Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Azerbaycan halkı çok yaşa! Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.