Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan ve Karabağ'da PKK kampları var

Ermenistan tarafından insanlık suçu işlenen Karabağ topraklarında PKK kampları bulunduğunu aktaran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, PKK'nın varlığının inkar edildiğini söyledi.

İşgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi ile ilgili Habertürk ekranlarında röportaj veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son gelişmeleri aktardı.

İlham Aliyev, Türkiye'nin savaşa dahil olduğuna dair yapılan açıklamalara, Ermenistan'ın PKK ile iş birliğini ortaya çıkararak yanıt verdi.

PKK, ERMENİSTAN'DA KAMP KURDU

Yabancı ülkelerin Karabağ sorununa müdahil olmasını eleştirenlerin, öncelikle Ermenistan'daki terör örgütlerine müdahale etmesi gerektiğinin altını çizen Aliyev, Ermenistan'da PKK kampları olduğunu duyurdu.

YIKIMA UĞRATILACAK

Aliyev, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından, Ermenistan tarafından Karabağ topraklarına alınan PKK'lıların kamplarının yıkıma uğratılacağını aktardı.

Karabağ'da öldürülen teröristlerin Batı'dan destek aldığının da altını çizen Aliyev, "Orada öldürülen teröristler arasında Kanada pasaportuna sahip kişiler var. Lübnan pasaportlular var. Onlar Ermeni asıllı mı, ya öyle değil. Bu başka mesele. Bir başka ülkenin paralı vatandaşı gelip de burada savaş ediyor.

"TÜRKİYE'DEN ASKERİ DESTEK NEDEN ALMAYALIM?"

İddialar var ki, Türkiye Azerbaycan'a askeri yardım yapmış. Biliyorsunuz; Türkiye, bizim kardeşimiz ve bizim bu ilişkilerimiz büyük denemelerden yüzünün akı ile çıkmış. Biz Türkiye'den askeri teknik alıyoruz. Ancak biz diğer ülkelerden de alıyoruz; Rusya, İsrail, İran, Ukrayna, Doğu Avrupa ülkelerinden. Türkiye'nin gelişmiş askeri sanayi kompleksi var. Neden almayalım?" dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Batı'dan ve terör güçlerinden aldığı desteğin altını çizerek, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Şimdi bakın; Ermenistan, ne yapıyor? Biz para verip alıyoruz. Bende tam liste var. Sonrasında yayınlanacak. Son iki hafta boyunca 200'den fazla tank imha edildi. 33 tank ganimet götürüldü. 2 tane S 300 imha edildi. Bundan sonra hava saldırısından savunma sistemleri; 35 imha. Kargo arabaları. Tanksavar. İmha edilen ve ganimet götürülenleri fiyatlarsak, 2 milyar dolar değerinde bunlar.

"ERMENİSTAN PARAYI NERDEN BULDU?"

Soru şu ki, fakir Ermenistan, aynı parayı nereden buldu? Sen bunu parayla mı aldın? Hayır! Sana verdiler. Kim verirse bunu herkes biliyor. Ve yine de veriyorlar, vermeye de devam ediyorlar. Ve Tovuz bölgesindeki temmuz çatışmalarından sonra 16 Temmuz'da çatışmalar durdu. Ertesi gün her gün kargo uçakları Ermenistan'a silahlar taşımaya başladı. Bakın görün. Ermenistan'ın devlet bütçesinde bu paralar var mı?

"AÇARIZ SANDIĞI, DÖKERİZ PAMUĞU"

Yok. Ermenistan'ın döviz rezervi 1 buçuk milyar dolar. Bitti. Başka da parası yok. Ülkenin dış borcu 8 milyar dolar. Eğer savaş devam ederse biz onların tüm ordusunu mahvedeceğiz. O sebepten de ne kadar çabuk bunları durdururlarsa aynı tankları ve obüsleri savunabilirler. Rusya'nın Ermenistan'da askeri üssü var. 5 bin askeri var orada. Türkiye'nin askeri üssü var mı? Yok. Ermenistan sınırını Rusya ve İran sınır mahafızları koruyor. Azerbaycan sınırında Türkiye sınır muhafızları yok ama. Bizi hiç kimse itham etmesin. Yoksa biz, 'açarız sandığı, dökeriz pamuğu' Böyle bir atasözü.

Bizde bununla ilgili istihbarat var (PKK kamplarının Dağlık Karabağda bulunduğu yerler). Detaylı bir şeyler açıklamak istemiyorum. Daha çok dağlık bölgesindeler. Çünkü işgal edilmiş toprakların bir kısmı dağlık yerler. Bir kısmı ise düzlük. Onlar daha çok ormanlarda ve dağlık arazilerde.

"AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA DİLE GETİRDİM"

Bu konuyla ilgili biz defalarca kendi sözümüzü demişiz. Ve hatta ben önceki dönemde, Avrupa Parlamentosu'nun temsilciler heyetinin başkanıydım. Orada da ben konuyu gündeme getirmişimdir. Avrupalı milletvekillerinin Ermenistan'a yaptırım etmeleri için konuya dikkat çekmiştim. Ermenistan, terörist ihraç eden bir ülke. Ona göre de, böyle bir istihbaratlar var. Aynı zamanda, Rusya Ermenistan'a yaptırım etmeleri için konunun dış istihbarat idaresinin açıklamasında da, belirtilmiş. Ama nedense aynı açıklama hiçbir basında yer almadı. Orada belirtiliyordu ki, yabancılar savaşıyor.

"BATI BASINI ÖRTBAS YAPIYOR"

Açıklamada 'PKK burada olamaz' ifadeleri yer almıştı. Neden Batı basınında bunlar yok? Örtbas yapmak istiyorlar. Ama tüm topraklarımızda Azerbaycan bayrağı dalgalandıktan sonra bir tane bile terörist orada sağ salim kalamaz.

Onlar bir o kadar endişeliler. Ama Sovyet yasalarını göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü Ermenistan boru hattına yaklaşmak ve oraları kontrol altına almak istiyorlardı. Zaten bu nedenden dolayı, onlar bizim topraklarımıza girmişler. Yeni toprakları işgal etmek istiyorlar. Ancak bunun acı sonuçlarını yaşadılar. Boru hatlarına yönelik tüm meselelerle ilgili 2006 yılından beri bir istisna olmakla, bir tane bile Azerbaycan arazisinde sorun olmamış.

Azerbaycan arazisinde bizim yeteri kadar savunma sistemimiz var. Gözetim ve denetimler yapılıyor. Fiziki savunma ve elektron hatların derinlerde yerleşmesi bunu havadan da belli düzeyde muhafıza ediyor.

"TÜRK F-16'LARI SAVAŞA KATILMADI"

Türk F-16'larına ilişkin konuya ben artık söyleşi yaptım. Türk F16'ları buradalar. Uçaklar tadkikat zamanı gelmişlerdi. Onun sonrasındakı Ermeni saldırılarından sonra burada kaldılar. Ama onlar yerde duruyorlar. Havada değil. Ve onlardan hiç birisi bu savaşa katılmamış. Türkiye'den hiçbir insan bu savaşa katılmamış. Yabancı insanlar konusu da yalan. Bu bize atılmış çamur, iftiradır. Bir tek bile kanıt gösteremiyorlar. Sadece olarak Fransa ve Rusya'dan benzeri açıklamalar yapıldı. Delil yok. Bizim istihbarata hiçbir bilgi verilmiyor. Ben size diyebilirim ki, bizim istihbaratımız bize itham yağdırılan ülkelerle iletişimde olmuşlar. Somut delil istedik, veremediler.

Basında kim yazarsa yazsın. O bizi ilgilendirmez. Zaten, Batı medyası her zaman Ermenistan tarafını tutuyor. Ve bize bundan önceki dönemlerde de çok olumsuz münasebet göstermişler. Ve aynı iftiralara biz alışmışızdır. Ancak resmi kişilerin açıklamaları kabul edilemez! Ya bunu ispat etsinler, ya da kendi sözlerini geri çeksinler. Öyle bir şey yok. Buna gerek yok. Azerbaycan, yeteri kadar güçlü orduya sahip bu konuları kendi başına halletsin."