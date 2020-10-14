Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'da Ermeniler ve Azerbaycanlılar birlikte yaşayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ'da Ermenilerin, Azerbaycanlılar ile birlikte barış içinde yaşayacağını söyledi.

İşgalci Ermenistan ile Karabağ'da çatışma içerisinde olan Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da Ermenilerin, Azerbaycanlılar ile birlikte barış içinde yaşayacağını söyledi.

Habertürk kanalında röportaj veren İlham Aliyev'in konuşmalarının satır başları şu şekilde:

"Ermenistan’ın bu çirkin siyaseti anlaşılabilir çünkü ne zaman savaş meydanında mağlubiyete uğrasa böyle çirkin şeyler yapar. Sivillere karşı gaddarlık göstermek onlar için normal bir şey. Azerbaycan halkı bunu Hocalı Soykırımı örneğinde görmüştür.

Azerbaycan ordusu bütün cephelerde mücadele ederek bazı şehirleri ve köyleri işgalden kurtardı. İşgalden kurtarma amacımız devam ediyor. Azerbaycan ordusu daha büyük zaferlere imza atıyor. Gerekli açıklamalar yapılacak."

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