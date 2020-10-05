Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'daki PKK'lı teröristlerle ilgili istihbarat var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'daki PKK'lı teröristlerle ilgili istihbarat var

TRT Haber ekranlarında açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesindeki terör örgütü PKK ile ilgili istihbarat aldıklarını açıkladı.

Dağlık Karabağ geriliminin ardından Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını alan Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Haber ekranlarında açıklama yapan İlham Aliyev, Ermeni lobisinin Azerbaycan'a karşı daima atakta olduğunu belirtti.

"BİZDE KARABAĞ'DAKİ PKK'LI TERÖRİSTLERLE İLGİLİ İSTİHBARAT VAR"

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı, PKK'lı teröristlerle iş birliği yapıldığına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan İlham Aliyev, "Bizde Karabağ'daki PKK'lı teröristlerle ilgili istihbarat var." dedi.

Terör örgütü PKK, Dağlık Karabağ'da VİDEO







"ERMENİ HALKI, KENDİ HAKİMİYETİNİN REHİNİDİR"

Ermeni halkı ile bir sorunu olmadığının da altını çizen İlham Aliyev, "Ermeni halkı kendi hakimiyetinin rehinidir. Bizim Ermeni halkı ile bir sorunumuz yoktur." ifadelerini kullandı.