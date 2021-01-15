Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'yı ziyaret etti

Eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva’nın da yer aldığı ziyarette Aliyev, “Yabancılar ve yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar, Şuşa’ya uçakla rahat bir şekilde gelebilirler” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti.

Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı. Aliyev, Şuşa'ya gitmeden önce Fuzuli'de yeni hava limanının temelini attı.

YILSONUNA KADAR HAZIR OLACAK

Ziyarete ilişkin bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Füzuli-Şuşa kara yolunun temelini attık. Şimdi ise Fuzuli’de inşa edilecek yeni havalimanının temelini atacağız. Büyük ihtimalle yılsonuna kadar havalimanının pistinin ilk kısmı kullanıma hazır olacak.” dedi.

İlham Aliyev, Şuşa'yı ziyaret etti VİDEO

“ŞUŞA’YA UÇAKLA RAHAT BİR ŞEKİLDE GELEBİLİRLER”

Aliyev, ”Bu yıldan itibaren yabancılar ve yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar, Şuşa’ya uçakla rahat bir şekilde gelebilirler. Fuzuli’den uluslararası uçuşlar gerçekleştirilmesi için talimat da verildi. Aynı zamanda Azerbaycan’ın diğer şehirlerinden uçakla buraya gelebilirler ve buradan da Şuşa’ya rahat bir şekilde geçebilirler.” diye konuştu.

KUR’AN-I KERİM BAĞIŞLADI

Azerbaycan bayrağını direğe göndere çeken Aliyev, Şuşa’daki tarihi Gövher Ağa Camii’sini ziyaret ederek camiye Kur’an-ı Kerim bağışladı.

İLK KEZ GİTTİ

Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı savaşın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa şehrine ilk kez ziyaret gerçekleştirdi.