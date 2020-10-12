Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye, bu sorunun çözümünde mutlaka olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları üzerine 'Kardeşim Erdoğan' ifadelerini kullanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ sorununun Türkiye olmadan çözülemeyeceğini bildirdi.

İşgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ geriliminin ardından Moskova'ya davet edilen taraflar, Ermenistan'ın ateşkes kuralını ihlal etmesi ile Karabağ sorununu çözüme kavuşturamadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haber Global'de verdiği röportajda, Ermenistan'ın kara propogandalarını her an sürdürdüğünü ve Azerbaycan'ı yine saldırgan göstermeye çalıştığını söyledi.

"KARDEŞİM ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI BİZE DESTEK VERDİ"

Ermenistan'ın hakikati görmek ve duymak istemediğinin altını çizen Aliyev, "Biz tarihi adaleti kazanalım istedik ve bu gücümüz de var. Kardeş Türkiye'nin, kardeşim Erdoğan'ın açıklamaları bize manevi destek verdi." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN, TÜRKİYE'Yİ MASADA İSTİYOR

Karabağ sorununda Türkiye'nin mutlaka masada olması gerektiğinin de altını çizen İlham Aliyev, "Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır. Türkiye'nin bazı basın organlarında 'Neden Türkiye Moskova'da yer almadı?' diye yazıyor, bu sadece insani sebeplerle düzenlenmiş bir ateşkesti." dedi.

Aliyev: Türkiye, bu sorunun çözümünde mutlaka olmalı VİDEO



"TÜRKİYE'NİN SÖZÜ ÇOK BÜYÜK, TAM BAĞIMSIZDIR"

Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine vurgu yapan Aliyev, "Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı'da birçok ülke kabul etmek istemiyor, Türkiye'nin sözü çok büyük, tam bağımsızdır." açıklamalarında bulundu.

"TÜRKİYE BU SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE MUTLAKA OLMALI"

Aliyev, bölgede Türkiye'siz hiçbir sorunun çözülemeyeceğinin de altını çizerek, "Hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var." dedi.